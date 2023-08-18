Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Ариса» скандировали фамилию Путина после матча с киевским «Динамо»

Болельщики «Ариса» скандировали фамилию Путина после матча с киевским «Динамо»
Комментарии

Болельщики греческого «Ариса» скандировали фамилию президента России Владимира Путина после матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций с киевским «Динамо» (1:2 – в основное время, 5:6 – в серии пенальти).

Напомним, после победы футболисты украинского клуба подошли к греческим болельщикам и стали показывать провокационные жесты После этого игроки «Ариса» устроили стычку с «Динамо».

Во время стычки болельщики «Ариса» стали скандировать фамилию Путина.

Напомним, во время первого матча болельщики «Ариса» вывесили на трибуне баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола».

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён на территории России.

Материалы по теме
Главный тренер «Ариса» обвинил игроков киевского «Динамо» в неуважительном поведении

Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023