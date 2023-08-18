Болельщики «Ариса» скандировали фамилию Путина после матча с киевским «Динамо»

Болельщики греческого «Ариса» скандировали фамилию президента России Владимира Путина после матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций с киевским «Динамо» (1:2 – в основное время, 5:6 – в серии пенальти).

Напомним, после победы футболисты украинского клуба подошли к греческим болельщикам и стали показывать провокационные жесты После этого игроки «Ариса» устроили стычку с «Динамо».

Во время стычки болельщики «Ариса» стали скандировать фамилию Путина.

Напомним, во время первого матча болельщики «Ариса» вывесили на трибуне баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола».

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён на территории России.

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