Испанские футболистки не хотят праздновать победы со своим тренером на ЧМ-2023

Футболистки сборной Испании по ходу женского чемпионата мира-2023 отказывались после матчей праздновать победы на поле с главным тренером Хорхе Вильдой, поскольку между ними и наставником есть серьёзные разногласия, сообщает Daily Mail.

После выигрыша Испании у Нидерландов в четвертьфинале Вильда выбежал на поле, но подопечные игнорировали его. Видеоролик, на котором тренер сжимает кулаки, празднуя победу сам с собой, а футболистки держатся на расстоянии, стал вирусным.

Проблема в испанской сборной появилась ещё до ЧМ-2023. После поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2022 некоторые игроки пообщались по видеосвязи с президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Они были недовольны своей подготовкой к Евро и тактикой, используемой Вильдой во время турнира. Футболистки считали, что его методы тренировок были неэффективными, а также отсутствовало внутриигровое управление. Тем не менее Рубиалес отказался увольнять тренера.

Были жалобы и на поведение Вильды. Газета Mundo Deportivo сообщала, что он заставлял игроков держать двери своих комнат открытыми до полуночи, чтобы проверить, были ли они там перед сном. Вильда якобы отвечал за то, чтобы закрыть дверь и выключить свет. От этой практики отказались после чемпионата мира 2019 года из-за жалоб футболисток, но их свобода на тренировочных сборах по-прежнему сильно ограничена.

Говорят, что контроль Вильды доходит до того, что он проверяет сумки игроков, когда они возвращаются из магазинов. Также его подопечные должны говорить, с кем они встречаются, если хотят покинуть тренировочный лагерь, при этом все передвижения подлежат строгому контролю.

Сборная Испании сыграет с Англией в финале женского чемпионата мира 20 августа. Матч начнётся в 13:00 мск.