Матчи 6-го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания

Все девять матчей 6-го тура Первой лиги, который пройдёт с 19 по 21 августа, начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Махачкале.
«Перед стартовым свистком на матчах 6-го тура Мелбет-Первой лиги пройдет минута молчания в связи с трагедией, произошедшей в Махачкале.
Вечером 14 августа на АЗС на окраине Махачкалы произошел взрыв. По последним данным, погибли 35 человек, в том числе и дети, пострадали 119 человек. В Дагестане 15 августа был объявлен день траура.
Футбольная национальная лига выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте турнира.
В 6-м туре сыграют: «Шинник» — «Кубань», «Сокол» — «Химки», «Волгарь» — «Енисей», «СКА-Хабаровск» — «Черноморец», «Тюмень» — «Динамо» Мх, «Родина» — «Алания», «Ленинградец» — «Акрон», «КАМАЗ» — «Арсенал», «Торпедо» М – «Нефтехимик».
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