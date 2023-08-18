«Тюмень» арендовала хавбека «Нефтехимика»
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«Нефтехимик» отдал полузащитника Никиту Касаткина в аренду «Тюмени» до конца сезона-2023/2024. При этом в соглашении есть опция возвращения 26-летнего игрока уже зимой, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.
В прошлом сезоне Касаткин играл за «Тюмень» во Второй лиге и помог команде стать лучшей в своей группе. Хавбек провёл за сибиряков 26 матчей, в которых стал автором пяти забитых мячей и 11 голевых передач. Также он один раз сыграл в Кубке страны.
Летом Касаткин перешёл в «Нефтехимик», где со старта сезона принял участие в трёх матчах Первой лиги. Сейчас в «Тюмени» он будет играть под 97-м номером.
В ходе карьеры Касаткин также выступал за «Челябинск», «Зенит-Ижевск», «Сызрань-2003» и молодёжную команду ЦСКА.
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