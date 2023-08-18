«Шинник» пополнился полузащитником хабаровского СКА
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«Шинник» договорился с хабаровским СКА о трансфере 28-летнего полузащитника Василия Алейникова. Контракт хавбека будет рассчитан на один год, сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Алейников выступал за армейцев с лета прошлого года. На его счету 20 матчей, шесть голов и две передачи. Он уже выступал в «Шиннике» с 2018 по 2020 годы и за это время провёл в первенствах 49 матчей и четыре в Кубке России. Всего на счету Алейникова в Первой лиге 149 игр. В своей карьере выступал также за команды «Амкар», «Псков-747», «Томь», «Чайка» и «Кубань».
«Шинник» после пяти туров занимает 12 место в Первой лиге, а «СКА-Хабаровск» — третье. В ближайшем матче 19 августа ярославцы встретятся дома с «Кубанью».
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