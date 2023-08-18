Лионель Месси: никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём отношении к «Золотому мячу».

«Я думаю, что на протяжении всей своей карьеры я говорил об этом много раз. Хотя это очень важная награда, но я никогда не придавала этому значения.

Самым важным для меня всегда были коллективные призы, получать призы на командном уровне. Мне повезло, что я всего добился в своей карьере, и Вы можете себе представить, что позже, выиграв чемпионат мира, чего мне так не хватало, я тем более не думал о «Золотом мяче». Моим самым большим призом является то, что сегодня я наслаждаюсь своим моментом», — приводит слова Месси Ole.

Напомним, Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

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