Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 2-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
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Сегодня, 18 августа, состоится второй тур нового сезона чемпионата Франции. В стартовой игре «Метц» примет на своём поле «Марсель».
Представляем вашему вниманию полное расписание 2-го тура.
Расписание матчей 2-го тура чемпионата Франции:
18 августа. «Метц» — «Марсель» — 22:00.
19 августа. «Лион» — «Монпелье» — 18:00.
19 августа. «Тулуза» — «ПСЖ» — 22:00.
20 августа. «Лилль» — «Нант» — 14:00.
20 августа. «Гавр» — «Брест» — 16:00.
20 августа. «Реймс» — «Клермон» — 16:00.
20 августа. «Лорьян» — «Ницца» — 16:00.
20 августа. «Монако» — «Страсбург» — 18:05.
20 августа. «Ланс» — «Ренн» — 21:45.
Чемпионат Франции сезона-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 18 мая 2024 года.
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