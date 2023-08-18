Бекхэм: только Месси может превратить слабую команду в непобедимую за месяц
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Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.
«Лео написал историю в Аргентине, Испании и Франции, а сейчас ведёт нашу команду к финалу. Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси», — приводит слова Бекхэма пресс-служба «Интер Майами».
48-летний Бекхэм помог создать «Интер Майами» в 2018 году. В 2020-м команда впервые приняла участие в матче МЛС, а через три года подписала в свой состав легенд «Барселоны» — Лионеля Месси и Серхио Бускетса.
В нынешнем сезоне Лионель Месси принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.
Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси:
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