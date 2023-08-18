Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 2-го тура Примеры сезона-2023/2024

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Сегодня, 18 августа, начнётся второй тур чемпионата Испании. В стартовой игре «Мальорка» примет на своём поле «Вильярреал».

Представляем вашему вниманию полное расписание 2-го тура.

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Испании:

18 августа. «Мальорка» — «Вильярреал» — 20:30.

18 августа. «Валенсия» — «Лас-Пальмас» — 22:30.

19 августа. «Реал Сосьедад» — «Сельта» — 18:00.

19 августа. «Альмерия» — «Реал Малрид» — 20:30.

19 августа. «Осасуна» — «Атлетик Б» — 22:30.

20 августа. «Жирона» — «Хетафе» — 20:00.

20 августа. «Барселона» — «Кадис» — 20:30.

20 августа. «Бетис» — «Атлетико М» — 22:30.

21 августа. «Алавес» — «Севилья» — 20:00.

21 августа. «Гранада» — «Район Вальекано» — 22:30.

Чемпионат Испании сезона-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 26 мая 2024 года.