«Раньше думал, что Краснодар – деревня». Экс-игрок «Спартака» Ещенко – о переезде в город

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о жизни в Краснодаре.
«Моя жена родом из Краснодара, а нашему ребёнку совсем скоро исполнится семь лет. Изначально планировали, что пойдет в школу там. Вот я и решил переехать, чтобы быть с семьёй и помочь жене.
В Краснодаре замечательная погода и всё в шаговой доступности. Всегда солнце, близко до моря, хорошие продукты. Да, летом жарко, но можно и в Москву уехать на этот период.
Раньше думал, что Краснодар — это деревня. Но, прожив здесь какое-то время, понял, что это не так. Конечно, тусовок, какие бывают в Москве, тут нет, но рестораны достойные и город чистый. Да и на многие вещи начинаешь иначе смотреть, когда появляется семья. Вот, например, у нас маленький ребёнок: в Москве перед прогулкой надо одевать колготки, рейтузы, юбку, надо взять с собой кофту, а если ещё и дождь пойдёт, то и жилетку… А тут дочка просто в шортах и майке гуляет», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
- 18 августа 2023
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