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Де Брёйне согласился на операцию. Полузащитник «Ман Сити» пропустит 3-4 месяца

Де Брёйне согласился на операцию. Полузащитник «Ман Сити» пропустит 3-4 месяца
Кевин Де Брёйне
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне решился на операцию после травмы задней поверхности бедра, сообщает Het Laatste Nieuws.

По сведениям источника, футболист «Манчестер Сити» будет прооперирован в Антверпене. Врачи утверждают, что бельгиец пропустит от трёх до четырёх месяцев.

Де Брёйне получил травму в матче первого круга английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который закончился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Transfermakrt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ и Лиги чемпионов. К тому же недавно команда выиграла Суперкубок УЕФА, обыграв в финале «Севилью» (1:1) в серии пенальти 5:4.

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