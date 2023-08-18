Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Бешикташа» высказался о переходе Зайнутдинова

Главный тренер «Бешикташа» высказался о переходе Зайнутдинова
Комментарии

Главный тренер стамбульского «Бешикташа» Шенол Гюнеш оценил переход в команду казахского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова, который в ближайшее время должен завершить свой трансфер из ЦСКА.

«Мне тоже нравится Бактиёр Зайнутдинов. Он хорошо исполнял роль «десятки» в сборной. Играл за ЦСКА слева в полузащите. Выступал на позиции левого защитника и левого центрального защитника… Я опробую все варианты. Мы решим, как будет лучше для него. Его переход несколько запозднился, я хотел, чтобы он был с нами в начале сезона», — приводит слова Гюнеша «твиттер» Deportes Reports.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул, попрощавшись с игроками ЦСКА. Казахский футболист уже был замечен в футболке «Бешикташа».

Материалы по теме
Фото
Бактиёр Зайнутдинов прибыл в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023