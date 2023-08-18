Главный тренер «Бешикташа» высказался о переходе Зайнутдинова

Главный тренер стамбульского «Бешикташа» Шенол Гюнеш оценил переход в команду казахского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова, который в ближайшее время должен завершить свой трансфер из ЦСКА.

«Мне тоже нравится Бактиёр Зайнутдинов. Он хорошо исполнял роль «десятки» в сборной. Играл за ЦСКА слева в полузащите. Выступал на позиции левого защитника и левого центрального защитника… Я опробую все варианты. Мы решим, как будет лучше для него. Его переход несколько запозднился, я хотел, чтобы он был с нами в начале сезона», — приводит слова Гюнеша «твиттер» Deportes Reports.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул, попрощавшись с игроками ЦСКА. Казахский футболист уже был замечен в футболке «Бешикташа».