Главный тренер «Бешикташа» высказался о переходе Зайнутдинова
Поделиться
Главный тренер стамбульского «Бешикташа» Шенол Гюнеш оценил переход в команду казахского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова, который в ближайшее время должен завершить свой трансфер из ЦСКА.
«Мне тоже нравится Бактиёр Зайнутдинов. Он хорошо исполнял роль «десятки» в сборной. Играл за ЦСКА слева в полузащите. Выступал на позиции левого защитника и левого центрального защитника… Я опробую все варианты. Мы решим, как будет лучше для него. Его переход несколько запозднился, я хотел, чтобы он был с нами в начале сезона», — приводит слова Гюнеша «твиттер» Deportes Reports.
Ранее стало известно, что Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул, попрощавшись с игроками ЦСКА. Казахский футболист уже был замечен в футболке «Бешикташа».
Комментарии
- 18 августа 2023
-
09:22
-
09:21
-
09:20
-
09:18
-
09:16
-
09:03
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:56
-
07:47
-
07:33
-
07:25
-
06:43
-
06:27
-
06:20
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
05:25
-
04:59
-
04:58
-
04:47
-
04:12
-
03:53
-
03:53
-
03:35
-
03:15
-
02:56
-
02:33
Партнерский контент