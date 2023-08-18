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Луис Чавес хочет перейти в «Динамо», имея предложение от «Фейеноорда»

Луис Чавес хочет перейти в «Динамо», имея предложение от «Фейеноорда»
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Полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес предпочёл бы перейти в московское «Динамо», а не нидерландский «Фейеноорд». Об этом сообщает журналист Фернандо Эскивель в своём «твиттере».

По информации источника, агенты Чавеса предложили услуги полузащитника «Фейеноорду», так как сделка по переходу футболиста в «Динамо» всё ещё не завершена.

У «Фейеноорда» есть интерес к Чавесу, но пока никаких конкретных действий по трансферу игрока нидерландский клуб не предпринимал.

Сторона Чавеса анализирует вариант с «Фейеноордом», однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является переход в «Динамо».

В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.

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