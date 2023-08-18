«Барселона» приблизилась к подписанию контракта с Феликсом

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс близок к переходу в каталонскую «Барселону», сообщает Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.

По информации источника, переговоры между «Барселоной» и «Атлетико» находятся на продвинутой стадии по поводу аренды португальского нападающего.

Ранее в СМИ появилась информация, что ради перехода в стан сине-гранатовых Феликс готов пойти на существенное понижение требований по зарплате. К тому же отмечается, что футболист рассматривает вариант только с переходом в «Барселону».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн. Половину прошлого сезона 23-летний португалец провёл в аренде в английском «Челси», где он сыграл 16 матчей в английской Премьер-лиге и отметился четырьмя голами.

Обзор матча «Хетафе» и «Барселоны» в первом туре Ла Лиги-2023/2024.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.