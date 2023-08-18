«Бавария» близка к приобретению израильского вратаря «Маккаби»

Мюнхенская «бавария» достигла полной договорённости с голкипером «Маккаби» Даниэлем Перецом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, сделка находится на завершающей стадии. Контракт с вратарём будет рассчитан до июня 2027 года.
«Бавария» заплатит за вратаря около € 2 млн плюс дополнительные бонусы.
«Манчестер Сити», в голкипере которого Штефане Ортеге также была заинтересована «Бавария», не выразил желания вести переговоры по немецкому вратарю.
23-летний Перец родился в Израиле и всю свою карьеру провёл в этой стране, однако имеет гражданство Германии. Его контракт с «Маккаби» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн.
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