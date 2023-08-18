Павар больше не неприкасаемый в «Баварии», его готовы продать за € 40 млн

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар стал доступен для трансфера из клуба. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, после разговора с руководством «Баварии» Павар был исключён из числа неприкасаемых футболистов команды. Клуб хотел бы получить за трансфер француза около € 40 млн плюс дополнительные выплаты.
Миланский «Интер», который уже сделал первое предложение по переходу Павара, должен увеличить предлагаемую сумму за переход француза.
Если подходящего предложения в клуб не поступит, «Бавария» готова расстаться с Паваром бесплатно летом 2024 года, когда он станет свободным агентом.
27-летний Павар сыграл за «Баварию» в этом сезоне в матче за Суперкубок Германии, не отметившись результативными действиями.
- 18 августа 2023
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