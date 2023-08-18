В «Рубине» заявили о доверии к Рахимову и опровергли переговоры с Черчесовым

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба опроверг информацию о скорой отставке главного тренера команды Рашида Рахимова и возможном назначении на пост наставника Станислава Черчесова.
«Это информация не соответствует действительности. Клуб доверяет главному тренеру Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы.
Вчера Станислав Саламович сам всё прекрасно разъяснил и чётко дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение. При этом мы понимаем, что последние результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации. Все в клубе нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию», — приводит слова Дзюбы «БИЗНЕС Online».
Ранее о возможности скорого увольнения Рахимова сообщил агент Тимур Гурцкая. В СМИ сообщали, что Черчесов входит в число претендентов на пост главного тренера «Рубина».
- 18 августа 2023
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