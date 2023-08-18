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Источник: «Зенит» готов платить Азмуну € 3 млн за сезон

Источник: «Зенит» готов платить Азмуну € 3 млн за сезон
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Представители «Зенита» связывались с нападающим «Байера» Сердаром Азмуном по поводу возможного возвращения иранца в клуб, информирует Sport24.

Согласно сведениям источника, «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату в размере € 3 млн за сезон.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» ведёт переговоры с «Байером» о переходе Азмуна. Сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за возвращение иранского форварда € 5 млн. В начале августа Сердар получил травму и выбыл на срок от шести до восьми недель.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Азмун провёл три матча за сборную Ирана на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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