Мантуан: матчи со «Спартаком» отличаются по исторической значимости противостояния

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Матчи со «Спартаком» — особенные? Да, конечно, мы понимаем, что эта игра отличается от всех остальных по уровню соперничества и по исторической значимости противостояния. Мы очень сконцентрированы, абсолютно уверены в себе, готовы на сто процентов, чтобы поехать в Москву и вернуться с победой.
Мы полностью настроены на то, чтобы в первую очередь ехать играть в футбол, отмести все эмоции. Понятно, что без них не обойдётся. Матч будет наверняка достаточно эмоциональный, но наша задача сыграть в футбол, показать свою лучшую игру и победить», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 18 августа 2023
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