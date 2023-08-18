Мантуан ответил, беспокоит ли его, что он провёл только один полный матч за «Зенит» в РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что его не беспокоит факт, что он провёл только один полный матч за сине-бело-голубых в РПЛ.

«То, что я сыграл только один полный матч в РПЛ — это абсолютно естественная история. Я пришёл в прошлом году, когда команда была уже сыграна, и получал столько игрового времени, сколько давали. Всегда старался воспользоваться им на максимум и помочь команде наилучшим образом. Надеюсь, мне это удалось. Сейчас я получаю больше игрового времени и планирую отдавать все силы на поле, чтобы помогать команде побеждать, завоёвывать трофеи. Моя задача показывать свой лучший футбол и я буду стараться это делать», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.