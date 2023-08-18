О переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» будет объявлено в ближайшее время — Хачатрян

Испанский «Реал Сосьедад» завершает сделку по переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Официальное объявление последует в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Захарян сегодня, 18 августа, отправится в Испанию для завершения своего перехода в «Реал Сосьедад».
Российские СМИ сообщали, что все заинтересованные в трансфере Захаряна стороны достигли окончательной договорённости по переходу 20-летнего игрока в испанский клуб. Ожидается, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы.
Захарян успел сыграть за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
«Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграли вничью в первом туре Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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