Сергей Семак отреагировал на назначение Карасёва главным арбитром в матче со «Спартаком»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о судействе в предстоящем матче с московским «Спартаком».
«Назначение Карасёва — это абсолютно нормально. Главное — не кто будет судить, а как будет судить. Понимаем, что матч достаточно эмоциональный, и судья должен поддерживать ситуацию на поле в контролируемом русле», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, 20 августа, в воскресенье, пройдёт матч пятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». «Битва двух столиц» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в 19:30 мск. Красно-белые (9) при этом опережают клуб из Санкт-Петербурга (7) в турнирной таблице на два очка.
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