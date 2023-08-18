Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как провёл прогулку с Клаудиньо по каналам Санкт-Петербурга. Футболист оценил красоту города и признался, что экскурсионная прогулка помогла немногого «отключиться от футбола».

«Мы с Клаудиньо воспользовались шансом чуть лучше узнать Петербург. Это очень красивый город, где очень много воды. Мы отправились на небольшую прогулку по каналам, чтобы немного отключится от футбола. Нам это удалось. Восстановили силы, освежили голову и теперь полностью готовы, чтобы хорошо поработать и отправится на матч со «Спартаком», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в ближайшем матче РПЛ «Зенит» встретится с московским «Спартаком».