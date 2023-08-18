Сергей Семак высказался о предстоящей встрече «Зенита» с судьями

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей встрече представителей и игроков команды с судейским корпусом РПЛ для объяснения правил игры в футбол.

«Что касается встречи с судьями, это решение клуба. Почему нет? Другие клубы пользовались этим правом, мы тоже хотим послушать, какие есть изменения. Некоторые вещи, которые происходят, они пока не понятны. Я думаю, нам обьяснят те нюансы, которые нас интересуют», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» попросил о встрече, направив соответствующее письмо в РФС. В организации подтвердили получение просьбы петербургского клуба и рассказал, что встреча может пройти в сентябре.