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Сергей Семак высказался о предстоящей встрече «Зенита» с судьями

Сергей Семак высказался о предстоящей встрече «Зенита» с судьями
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей встрече представителей и игроков команды с судейским корпусом РПЛ для объяснения правил игры в футбол.

«Что касается встречи с судьями, это решение клуба. Почему нет? Другие клубы пользовались этим правом, мы тоже хотим послушать, какие есть изменения. Некоторые вещи, которые происходят, они пока не понятны. Я думаю, нам обьяснят те нюансы, которые нас интересуют», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» попросил о встрече, направив соответствующее письмо в РФС. В организации подтвердили получение просьбы петербургского клуба и рассказал, что встреча может пройти в сентябре.

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