Сергей Семак: в прошлом году «Зенит» тоже стартовал в РПЛ не так, как хотелось бы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал на тему плохого старта команды из Санкт-Петербурга в этом и в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Ситуации разные были. Мы и в прошлом году тоже стартовали не так хорошо, как хотелось бы. Это футбол и прежде всего — результат. Результат мог быть другой. Обидные потери очков в концовках матчах. На сегодняшний день ничего страшного нет. Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься в турнирной таблице выше. Критичного на сегодняшний день ничего нет. Готовимся к «Спартаку» — непростому, сложному сопернику. Я думаю ЦСКА, «Спартак», «Зенит» — это команды, которые добились наибольших результату в российской футбольной истории, матчи с их участием вызывают дополнительный ажиотаж», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 18 августа 2023
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