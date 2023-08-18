Сергей Семак: «Спартак» очень хорошо усилился квалифицированными игроками

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил трансферы московского «Спартака» нынешним летом, отметив точечные усиления красно-белых.

«Спартак» очень хорошо и точечно усилился очень хорошими, квалифицированными игроками. Прежде всего атакующая линия и центр полузащиты. На каждую позицию у них по два игрока очень хорошего уровня. И Абаскаль второй год с командой, поэтому команда понимает требования смотрится хорошо в атаке и забивает много, что абсолютно заслужено», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом в Москве в рамках матча 5-го тура РПЛ уже в ближайшее воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.