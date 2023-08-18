Сергей Семак: «Спартак» очень хорошо усилился квалифицированными игроками
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил трансферы московского «Спартака» нынешним летом, отметив точечные усиления красно-белых.
«Спартак» очень хорошо и точечно усилился очень хорошими, квалифицированными игроками. Прежде всего атакующая линия и центр полузащиты. На каждую позицию у них по два игрока очень хорошего уровня. И Абаскаль второй год с командой, поэтому команда понимает требования смотрится хорошо в атаке и забивает много, что абсолютно заслужено», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом в Москве в рамках матча 5-го тура РПЛ уже в ближайшее воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2023
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:48
-
11:44
-
11:41
-
11:41
-
11:38
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:28
-
11:22
-
11:21
-
11:14
-
11:13
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:42
-
10:41
-
10:32
-
10:24
-
10:17
-
10:16
-
10:13
-
10:12
-
10:06
-
10:00
-
09:54
Партнерский контент