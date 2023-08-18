Сергей Семак рассказал об адаптации Коваленко и Адамова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации Александра Коваленко и Дениса Адамова в стане сине-бело-голубых.

«Коваленко хорошо работает, пришёл к нам после травмы, долго не тренировался и не играл. Ему потребовалось время, чтобы набрать хорошее функциональное состояние. Сейчас он выглядит хорошо. Его невыход на поле связан с тем, что последние матчи, в которых мы играли, было очень много борьбы. Понятно, что для него это не самый лучший элемент. Он умный игрок, хорошо работает с мячом, но на тот момент нас требовались игроки, которые хорошо участвуют именно в единоборствах.

Что касается Дениса Адамова, он гораздо позже пришел. Ему нужно адаптироваться под наш тренировочный процесс. Как только он будет готов, мы сможем его увидеть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.