Сергей Семак рассказал об адаптации Коваленко и Адамова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации Александра Коваленко и Дениса Адамова в стане сине-бело-голубых.
«Коваленко хорошо работает, пришёл к нам после травмы, долго не тренировался и не играл. Ему потребовалось время, чтобы набрать хорошее функциональное состояние. Сейчас он выглядит хорошо. Его невыход на поле связан с тем, что последние матчи, в которых мы играли, было очень много борьбы. Понятно, что для него это не самый лучший элемент. Он умный игрок, хорошо работает с мячом, но на тот момент нас требовались игроки, которые хорошо участвуют именно в единоборствах.
Что касается Дениса Адамова, он гораздо позже пришел. Ему нужно адаптироваться под наш тренировочный процесс. Как только он будет готов, мы сможем его увидеть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 18 августа 2023
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:48
-
11:44
-
11:41
-
11:41
-
11:38
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:28
-
11:22
-
11:21
-
11:14
-
11:13
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:42
-
10:41
-
10:32
-
10:24
-
10:17
-
10:16
-
10:13
-
10:12
-
10:06
-
10:00
-
09:54