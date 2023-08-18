Геркус: может, больше не увидим ни «Фратрию», ни «Вираж». Они ошиблись с формой протеста

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус заявил, что футбольные болельщики ошиблись с формой протеста против Fan ID, и их бойкот матчей чемпионата России ждёт поражение. Функционер отметил, что активные фанатские сообщества «Спартака» и «Зенита» могут так и не вернуться на трибуны.
«Есть все шансы, что на матч придут 30-40 тысяч болельщиков. Для клуба очень важна каждая лишняя тысяча. Придут ближе к 30 — результат хороший, но пока ещё далёкий от классической цифры в 40-42 тысячи для такого матча. Придут ближе к 40 — значит, барьер Fan ID практически преодолен.
Что это означает для активных фанатов, которые, как известно, бойкотируют матчи уже второй сезон? Это означает, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не смогла повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждёт поражение.
И вполне может быть, что мы никогда воочию больше не увидим и не услышим ни «Фратрию», ни «Вираж».
Средний болельщик, может, поскучает и повздыхает по старым временам. Градус упал, накал потух, но что же — не ходить теперь? Времена, как известно, меняются. А может статься, возникнут новые объединения — из «лояльных» болельщиков. Поднимутся новые знамена, зазвучат новые песни», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 18 августа 2023
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