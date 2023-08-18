Геркус: московским клубам придётся перенимать методы работы с фанатами у «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поставил работу «Динамо» по привлечению болельщиков на трибуны в эпоху Fan ID в пример другим московским командам.
«Ещё один пример, возможно, самый успешный, преодоление барьера фанайди — «Динамо».
«Динамо» в прошлом сезоне добилось самой высокой в своей российской истории посещаемости и стало самым посещаемым московским клубом. Согласитесь, это не просто, особенно, когда клуб, мягко скажем, не борется за чемпионство.
И вот, после ввода фанайди, посещаемость у них в первые матчи здорово упала, но затем ожила и уже на «Локо» пришло больше 15 тысяч.
Интересно посмотреть на завтрашнюю игру с ЦСКА. Спортивная интрига есть, погода отличная, все факторы только за. Будет больше 20 тысяч — значит, менеджеры «Динамо» смогли найти ключи к новой аудитории, раскачали публику и, несмотря на препятствия, привели её на арену.
Значит, не за горами новые рекорды посещаемости и вызов перед остальными московскими клубами, которым волей-неволей придётся перенимать динамовские методы работы и подходы к работе с аудиторией», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 18 августа 2023
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