Матч женских сборных по футболу побил абсолютный рекорд телевидения Австралии

Матч сборной Австралии с национальной командой Англии в полуфинале женского чемпионата мира по футболу – 2023 побил абсолютный рекорд телевидения в Австралии.

Несмотря на то что австралийки уступили англичанкам со счётом 1:3 в полуфинале ЖЧМ-2023, они всё равно попали в историю телевидения Австралии, так как этот матч в пике смотрели невероятные 11,15 млн зрителей по всей стране, а средняя аудитория составила 7,13 млн человек.

Пал рекорд Кэти Фримен, которая завоевала золотую медаль в забеге на 400 метров на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, тогда за этим событием наблюдали 8,8 млн человек.

Женский чемпионат мира проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В турнире приняли участие 32 сборные. Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сыграют национальные команды Испании и Англии. Матч пройдёт 20 августа и начнётся в 13:00 мск.