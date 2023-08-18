Матч женских сборных по футболу побил абсолютный рекорд телевидения Австралии

Матч сборной Австралии с национальной командой Англии в полуфинале женского чемпионата мира по футболу – 2023 побил абсолютный рекорд телевидения в Австралии.
Несмотря на то что австралийки уступили англичанкам со счётом 1:3 в полуфинале ЖЧМ-2023, они всё равно попали в историю телевидения Австралии, так как этот матч в пике смотрели невероятные 11,15 млн зрителей по всей стране, а средняя аудитория составила 7,13 млн человек.
Пал рекорд Кэти Фримен, которая завоевала золотую медаль в забеге на 400 метров на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, тогда за этим событием наблюдали 8,8 млн человек.
Женский чемпионат мира проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В турнире приняли участие 32 сборные. Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сыграют национальные команды Испании и Англии. Матч пройдёт 20 августа и начнётся в 13:00 мск.
- 18 августа 2023
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:22
-
13:20
-
13:02
-
12:53
-
12:48
-
12:40
-
12:36
-
12:35
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:48
-
11:44
-
11:41
-
11:41
-
11:38
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:28
-
11:22
-
11:21
-
11:14
-
11:13
-
11:02
-
11:00