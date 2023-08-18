Британия смягчит законы о продаже алкоголя в день финала ЖЧМ, полицию попросят быть гибче

В преддверии финала женского чемпионата мира по футболу – 2023 Великобритания смягчит законы о продаже алкоголя до полудня, сообщает Daily Mail.

Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сыграют представительницы Англии и Испании. Матч состоится 20 августа в 13:00 мск.

По информации источника, поскольку до матча Англии и Испании осталось всего 48 часов, управленцам из Великобритании придётся пойти навстречу болельщикам, чтобы те могли насладиться пинтой пива, когда игра начнётся в 11 утра по местному времени.

Стоит отметить, что у большинства заведений в Англии есть лицензии, позволяющие продавать алкоголь только с полудня, поэтому парламент попросил полицию проявить гибкость в этом вопросе.

Также в материале сообщается, что правительство подверглось критике за то, что не предвидело того, что сборная Англии, выигравшая женский чемпионат Европы в 2022 году, выйдет в финал чемпионата мира и не решило эти проблемы с алкоголем заранее.