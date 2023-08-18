Сперцяном интересуется множество команд, но он хочет перейти в «Аякс» — Романо
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк к себе внимание сразу целого ряда европейских клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, трансфер Сперцяна по-прежнему остаётся целью амстердамского «Аякса», а сам армянский полузащитник хочет присоединиться именно к этой команде, несмотря на интерес других клубов.
23-летний Сперцян успел сыграть за «Краснодар» пять матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром», воспитанником которого он является, рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.
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