Сперцяном интересуется множество команд, но он хочет перейти в «Аякс» — Романо

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк к себе внимание сразу целого ряда европейских клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, трансфер Сперцяна по-прежнему остаётся целью амстердамского «Аякса», а сам армянский полузащитник хочет присоединиться именно к этой команде, несмотря на интерес других клубов.

23-летний Сперцян успел сыграть за «Краснодар» пять матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром», воспитанником которого он является, рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.