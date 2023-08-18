Деменко: фаворита в матче «Спартак» — «Зенит» нет

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Игра состоится в воскресенье, 20 августа.

«Чего жду от матча «Спартак» — «Зенит»? Здесь трудно предсказать результат. Я думаю, фаворита тут нет. Что «Зенит», что «Спартак» сейчас в таком положении, при котором, по большому счёту, любая команда может обыграть другую.

Фактор домашнего поля сработает в пользу красно-белых? Вряд ли как-то существенно. Немножко больше зрительской поддержки будет у «Спартака, потому что из Питера болельщики тоже приедут в Москву однозначно.

Непривычно, что «Зенит» отстаёт в таблице от «Спартака»? На сегодняшний день он отстаёт не только от «Спартака». От «Краснодара» расстояние уже гораздо больше — пять очков. Потеря каждого очка ощутима, если и дальше будут «Спартак», допустим, или «Зенит» допускать осечки», — приводит слова Деменко «Спорт уик-энд».