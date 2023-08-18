Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов: для «Зенита» отпустить Быстрова в «Спартак» было огромной ошибкой

Титов: для «Зенита» отпустить Быстрова в «Спартак» было огромной ошибкой
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался об игре с Владимиром Быстровым, который стал игроком красно-белых после прямого перехода из санкт-петербургского «Зенита». Экс-футболист считает, что отпустить хавбека было огромной ошибкой.

«Для нас это было огромное подспорье. Представляешь, сегодня условно Малком переходит в «Спартак» или Промес — в «Зенит». Быстров на тот момент был очень ценным активом: молодой, быстрый, злой на клуб. Поэтому понимали, что на этом и можно сыграть. Кстати, Вова им насолил очень много раз. Он исправно зарабатывал пенальти, в том числе в Питере в том победном матче со счётом 4:1. Тогда для «Зенита» отпустить Быстрова было огромной ошибкой. Не знаю, почему так получилось.

Вова много чего рассказывал. Он же шумный парень, позитивный. Знали, что если он пошутит, то смеяться будут все. А в Питере позднее осознали ошибку и вернули его. Но это был уже немного другой Быстров», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Титов: если спустя 25 лет помнят матч с «Аяксом», то мы там «наследили со знаком плюс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023