Титов: для «Зенита» отпустить Быстрова в «Спартак» было огромной ошибкой

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался об игре с Владимиром Быстровым, который стал игроком красно-белых после прямого перехода из санкт-петербургского «Зенита». Экс-футболист считает, что отпустить хавбека было огромной ошибкой.

«Для нас это было огромное подспорье. Представляешь, сегодня условно Малком переходит в «Спартак» или Промес — в «Зенит». Быстров на тот момент был очень ценным активом: молодой, быстрый, злой на клуб. Поэтому понимали, что на этом и можно сыграть. Кстати, Вова им насолил очень много раз. Он исправно зарабатывал пенальти, в том числе в Питере в том победном матче со счётом 4:1. Тогда для «Зенита» отпустить Быстрова было огромной ошибкой. Не знаю, почему так получилось.

Вова много чего рассказывал. Он же шумный парень, позитивный. Знали, что если он пошутит, то смеяться будут все. А в Питере позднее осознали ошибку и вернули его. Но это был уже немного другой Быстров», — приводит слова Титова «Матч ТВ».