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Экс-игрок «Спартака» Ещенко: в ЦСКА скручивали друг другу номера? Странный лошадиный юмор

Экс-игрок «Спартака» Ещенко: в ЦСКА скручивали друг другу номера? Странный лошадиный юмор
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на рассказы о том, что игроки ЦСКА в шутку скручивали друг другу автомобильные номера. Ещенко назвал такие шутки «лошадиным» и странным юмором. Также он рассказал, что игроки «Спартака» тоже подшучивали друг над другом.

«Набабкин рассказывал, что скручивал номера партнёрам по ЦСКА? А зачем номера-то скручивать? Это приколы такие, что ли? Странный, конечно, лошадиный юмор. Мы шутили, прикалывались, придумывали какую-то ерунду. Было так много всего, что уже и не вспомнить», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — четвёртое. Команды набрали по девять очков за четыре стартовых тура чемпионата.

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