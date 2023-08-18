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Инфантино: ЖЧМ принёс больше $ 570 млн – второй по величине доход среди всех видов спорта

Инфантино: ЖЧМ принёс больше $ 570 млн – второй по величине доход среди всех видов спорта
Джанни Инфантино
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Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу среди женщин – 2023 является одним из самых доходных турниров в истории мирового спорта.

«На самом деле женский чемпионат мира принёс больше $ 570 млн дохода. Мы не потеряли никаких денег и получили второй по величине доход в любом виде спорта, не считая, конечно, мужской чемпионат мира», — приводит слова Инфантино Reuters.

Сообщалось, что в Австралии женский футбол бьёт рекорды по числу телезрителей. К тому же Инфантино ранее высказывался о том, что ЖЧМ в 2023 году является лучшим турниром в истории женского футбола.

Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сразятся сборная Англии и Испании. Матч намечен на 20 августа и начнётся в 13:00 мск.

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