«Ливерпуль» объявил о переходе Ватару Эндо

Английский «Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ватару Эндо, который ранее выступал за немецкий «Штутгарт».

Фото: ФК «Ливерпуль»

За новый клуб 30-летний японский футболист будет выступать под третьим номером. Срок действия контракта Эндо с «Ливерпулем» клубом не разглашается, но отмечается, что соглашение носит долгосрочный характер.

Эндо играл за «Штутгарт» с 2019 года. Немецкий клуб покупал его у бельгийского «Сент-Труйден» за € 1,7 млн. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» выкупил японского футболиста за € 18 млн. При этом рыночная стоимость Эндо на интернет-портале Transfermarkt оценивается в € 6,5 млн.

В нынешнем сезоне Эндо успел сыграть за «Штутгарт» в Кубке Германии и отметиться одним забитым мячом.