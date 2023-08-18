«Такой урок должен быть в жизни». Футболист Хубулов — о своих оскорблениях Касаткиной

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Хубулов рассказал о своих переживаниях из-за ситуации с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которую футболист оскорбил в социальных сетях из-за поражения на ставках в 2021 году, когда спортсменка вылетала с Уимблдона.

«Завязал ли со ставками после случая с Касаткиной? Да, давно закрытая тема. Это была ошибка молодости. Ну раз это случилось, значит так должно было быть. Конечно, это было неправильно, но, можно сказать, боженька посчитал, что мне нужен такой урок, чтобы я стал сильнее. Так к этой ситуации отношусь.

Самый ли это тяжёлый момент в моей карьере? Да. Было очень тяжело пройти это именно психологически.

Сам понимал, что поступил неправильно. Просто в тот момент не считал себя большим футболистом, даже не думал, что она увидит это сообщение. Не хотел обидеть человека, но озвучил плохие мысли вслух. Большая ошибка. Но всё, что не делается, все к лучшему. Такой урок должен быть в жизни. Он пошёл мне на пользу.

Я уже приносил свои извинения. И пользуясь моментом, хотел бы ещё раз извиниться за эту ситуацию конкретно перед Дарьей», — приводит слова Хубулова «Матч ТВ».