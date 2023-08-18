Деменко: Захаряну нужно переходить в «Зенит», если он хочет быть чемпионом

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».
«Состоится ли трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»? Не знаю, честно говоря. Если Захарян действительно перейдёт в «Реал Сосьедад», это будет хороший вариант для его дальнейшего роста.
Захаряну было бы лучше перейти в «Реал Сосьедад» или в «Зенит»? Опять же, мы на сегодняшний день не знаем, чего хочет сам Захарян. Если играть в Европе, в еврокубках, это понятно. А если хочет становиться чемпионом, то лучше переходить в «Зенит». Как ни крути, питерцы пять раз подряд выигрывали чемпионат России.
Везде есть риск закиснуть на скамейке запасных? Не без этого. Вот многие футболисты и думают, стоит им повышаться в классе или нет», — приводит слова Деменко «Спорт уик-энд».
- 18 августа 2023
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