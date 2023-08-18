Живоглядов: матч со «Спартаком» в Кубке — урок «Пари НН» на будущее, наказали за недочёты

Российский защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов высказался о недавнем поражении своего клуба в Фонбет Кубке России от московского «Спартака» со счётом 4:5.

«Матч со «Спартаком» можно назвать одним из самых непредсказуемых, это точно. В первом тайме был один счёт, потом буквально за 10 минут мы переворачиваем игру, забиваем три гола и ведём со «Спартаком» у него дома. Потом перестроились на оборонительный лад и чуть подсели. Но не надо забывать, что против нас играли исполнители высокого уровня, которые могли наказать нас за малейшие недочёты в обороне и командной игре. Это будет нам уроком на будущее.

Впечатления двоякие: с одной стороны, обидно проигрывать, когда ведёшь у «Спартака» за 10 минут до конца матча. С другой, есть позитив в том, что мы становимся сильнее как команда и можем переворачивать игру даже с такими топовыми соперниками, как «Спартак», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.