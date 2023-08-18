Семак: «Зенит» не рассматривает вариант игры вторым номером в матче со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда не рассматривает варианты игры вторым номером в матче 5-го тура с московским «Спартаком» на выезде. Также специалист рассказал, что провокации со стороны игроков москвичей должны контролироваться арбитром встречи.

«Готовы ли играть со «Спартаком» в Москве вторым номером? Этот вариант не рассматривается. Будем играть так, как мы это делаем всегда. Понятно, что делаем поправки исходя из соперника. Посмотрим, как всё сложится. Кто из соперников сможет навязать инициативу, тот, наверное, и станет контролировать игру и ход матча. В «Спартаке», безусловно, хорошая группа атаки, поэтому их результативность — не большой сюрприз.

Будет ли разговор с командой на тему того, как справляться с эмоциями и не поддаваться на провокации? Думаю, мы должны играть. А эмоции — это часть футбола. Что касается провокаций, то много зависит от арбитра, насколько он умеет контролировать игру. Есть мужская борьба, а есть грубость, которая должна пресекаться. От того, как арбитр управляет игрой, и зависит ситуация на поле», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Спартак» и «Зенит» сыграют 20 августа. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.