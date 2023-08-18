Эрик тен Хаг высказался о сорвавшемся переходе Гарри Магуайра в «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о линии защиты «красных дьяволов» и несостоявшемся трансфере Гарри Магуайра в «Вест Хэм».
«Я счастлив, что Гарри с нами. Мы нуждаемся в хорошей команде. У нас есть четыре хороших центральных защитника, а если посчитать Люка Шоу, то пять. Мы нуждаемся в них, потому что в новом сезоне нам предстоит сыграть 50–60 матчей в сезоне», — приводит слова тренера «Манчестер Юнайтед» Mirror.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Магуайр в этом сезоне останется в «Манчестер Юнайтед» и не перейдёт в «Вест Хэм», так как футболист не имел соглашения с «молотобойцами» по условиям личного контракта.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магуайра в € 20 млн. У футболиста действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» до 30 июня 2025 года.
- 18 августа 2023
-
16:50
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:27
-
16:22
-
16:08
-
16:01
-
15:56
-
15:41
-
15:40
-
15:37
-
15:27
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:14
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:44
-
14:37
-
14:36
-
14:29
-
14:17
-
14:09
-
14:02
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:22
-
13:20