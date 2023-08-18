Эрик тен Хаг высказался о сорвавшемся переходе Гарри Магуайра в «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о линии защиты «красных дьяволов» и несостоявшемся трансфере Гарри Магуайра в «Вест Хэм».

«Я счастлив, что Гарри с нами. Мы нуждаемся в хорошей команде. У нас есть четыре хороших центральных защитника, а если посчитать Люка Шоу, то пять. Мы нуждаемся в них, потому что в новом сезоне нам предстоит сыграть 50–60 матчей в сезоне», — приводит слова тренера «Манчестер Юнайтед» Mirror.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Магуайр в этом сезоне останется в «Манчестер Юнайтед» и не перейдёт в «Вест Хэм», так как футболист не имел соглашения с «молотобойцами» по условиям личного контракта.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магуайра в € 20 млн. У футболиста действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» до 30 июня 2025 года.