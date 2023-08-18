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Ещенко: есть мысли возобновить карьеру, учитывая нынешний уровень футбола

Ещенко: есть мысли возобновить карьеру, учитывая нынешний уровень футбола
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко признался, что раздумывает о возобновлении игровой карьеры, учитывая нынешний уровень футбола в чемпионате России.

«Иногда жалел, что закончил карьеру. И сейчас есть мысли возобновить. Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Нахожусь в приличной форме, хорошо себя нагружаю. Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, ещё можно было бы где-то поиграть. Правда, не хотелось бы ездить в какие-то далёкие города, где есть вопросы с финансированием», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В течение своей игровой карьеры Ещенко выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», киевское «Динамо», а также за «Кубань» (до расформирования команды в 2018 году).

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