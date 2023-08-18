Мартинс: в «Спартаке» все ждут матч с «Зенитом», понимаем его важность

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом», отметив, что понимает, что это игра не является рядовой.

«Чувствуется ли, что игра с «Зенитом» — не рядовая? Конечно, мы все ждём этот матч, понимаем, что он важный, готовимся, делаем всё возможное, чтобы наилучшим образом подойти к нему и сыграть как можно лучше.

Успел ли я за время в «Спартаке» прочувствовать градус противостояния именно с «Зенитом»? Все большие матчи – особенные. Я с нетерпением жду встречи с «Зенитом», чтобы почувствовать поддержку болельщиков на нашем стадионе», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе «Спартака».

Матч «Спартака» и «Зенита» пройдёт 20 августа в Москве.