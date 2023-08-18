Мартинс обратился к фанатам «Спартака» на русском языке перед матчем с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс обратился к болельщикам команды на русском языке в преддверии матча 5-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Чего жду от атмосферы на матче с «Зенитом»? Уверен, что она будет отличной, ожидаю, что все, кто причастен к «Спартаку», команда, штаб, болельщики, все-все будут поддерживать нас, чтобы мы смогли добиться нужного результата. Это будет прекрасный вечер», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе «Спартака».
Закончил свою речь Мартинс обращением к болельщикам «Спартака» на русском языке: «Давай, «Спартак»! Один за всех, и все за одного!»
Матч «Спартака» и «Зенита» пройдёт 20 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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