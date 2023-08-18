Полузащитник «Спартака» Мартинс: с точки зрения очков мы начали сезон прекрасно
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о старте сезона для красно-белых, отметив, что с точки зрения набранных очков он выдался прекрасным.
«С точки зрения очков мы начали сезон прекрасно. Да, были определённые детали в каждой игре, которые нужно исправлять, тем не менее начало было хорошим, потом был матч с «Уралом», где соперник нас наказал. Мы должны правильно отреагировать на поражение и работать дальше, исправлять то, что можно. Мы стараемся это делать на каждой тренировке, потому что это наша психология, наш настрой, мы всегда стремимся побеждать», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе «Спартака».
В следующем матче, который пройдёт 20 августа в Москве, «Спартак» сыграет с «Зенитом».
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