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Мартинс рассказал, как «Спартак» будет решать проблемы с пропущенными мячами

Мартинс рассказал, как «Спартак» будет решать проблемы с пропущенными мячами
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, как красно-белые стараются исправить проблемы с обороной команды, отметив, что москвичам необходимо обрести стабильность для уверенной игры в каждом матче.

«Конечно, нам бы хотелось пропускать меньше, тем не менее мы работаем над каждой деталью, стараемся исправлять и анализировать каждую ошибку. Главное сейчас – обрести стабильность, чтобы играть увереннее в каждом матче. В атаке у нас получается многое, но мы должны работать все вместе», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе «Спартака».

В четырёх первых турах нынешнего сезона РПЛ «Спартак» пропустил семь мячей. Забили красно-белые 11 раз. В следующем матче, который пройдёт 20 августа в Москве, «Спартак» сыграет с «Зенитом».

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