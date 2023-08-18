Глава «Урала»: России надо возвращаться в Европу. Как всё закончится — нас сразу вернут

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, нужно ли России переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию или же стоит остаться в Европе.
«Я согласен, что лучше играть в азиатской Лиге чемпионов, чем не играть. Но мы туда придём, и нам японцы, австралийцы скажут, что не будут с нами играть. Надо возвращаться — нас ждут в Европе. Когда всё закончится, нас вернут сразу же», — приводит слова Иванова «РИА Новости».
Напомним, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявлял, что переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России на международную арену идут. Также ранее Митрофанов заявлял, что переход РФС в Африканскую конфедерацию будет сложен по логистическим и экономическим причинам. В данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.
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