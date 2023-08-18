Глава «Урала»: сейчас я мечтаю, чтобы наша команда сыграла в Лиге чемпионов

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что его главная мечта сейчас — сделать так, чтобы екатеринбургская команда сыграла в Лиге чемпионов.

«20 лет назад мечтал, чтобы в Екатеринбурге был футбол, чтобы его любили, чтобы ходили на него, а не на команды, которые приезжают в гости. Сейчас люди в городе знают, что есть такая команда — «Урал». Болельщики ходят. В прошлом сезоне у нас на игре Кубка с ЦСКА было больше 30 тысяч болельщиков. На чемпионате мира не на всех матчах столько собиралось. C «Ростовом» сейчас в будний день в не очень удобное время без карты болельщика пришли 10 тысяч.

Сейчас моя мечта — услышать на «Екатеринбург Арене» гимн Лиги чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно. Я мечтаю, чтобы наша команда — из Екатеринбурга, из Свердловской области — сыграла в Лиге чемпионов», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

Напомним, после четырёх туров на старте сезона в чемпионате России «Урал» занимает второе место в турнирной таблице с десятью очками.