Актёр из роликов ЦСКА и «Спартака»: меня просто наняли, в футболе ни за кого не болею
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Михаил Люлинецкий, актёр из недавних роликов «Спартака» и ЦСКА, рассказал, что на самом деле не болеет ни за одну из команд, у которых снимался, а просто выполнял свою работу.
«Знал о спортивном соперничестве между ЦСКА и «Спартаком». Я не фанат футбола и ни с какими клубами договоры не подписывал. Я — нанятый актёр и там, и там», — сказал Люлинецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее московский ЦСКА выпустил ролик, в котором высмеял презентацию третьей формы «Спартака». В ролике красно-белых снялся актёр Михаил Люлинецкий, который исполнил роль болельщика команды со стажем. Полгода назад Люлинецкий принял участие в съёмках новогоднего ролика ЦСКА, где исполнял роль болельщика армейцев.
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